Карпин ответил, что сборной России нужно для попадания на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после победы над Словенией матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года ответил на вопрос, что осталось сделать национальной команде для попадания на мундиаль.

«Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место в группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее актёр Михаил Боярский назвал защитника национальной команды Георгия Джикию лучшим футболистом матча России со Словенией.