Карпин ответил, что сборной России нужно для попадания на ЧМ-2022
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«Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место в группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее актёр Михаил Боярский назвал защитника национальной команды Георгия Джикию лучшим футболистом матча России со Словенией.