Боярский назвал Джикию лучшим футболистом матча России со Словенией

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Актёр Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России по футболу над Словенией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года
Боярский назвал Джикию лучшим футболистом матча России со Словенией
  • AP

«Грязно, конечно. Получилась силовая игра, но наши выстояли. Очень серьёзная физическая подготовка. Забитые два мяча — шикарные. Джикия такой мяч залепил... После второго гола растерялись не только словенцы, но и мы», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

По его мнению, далее россияне сбавили обороты, из-за чего игра получилась грязной, а сами исполнители не совсем понимали, как быть с мячом в чужой штрафной. Он отметил, что словенцев можно было наказывать пять или семь раз.

«Лучший игрок? Сегодня все играли с полной самоотдачей. Не щадили ни рук, ни ног, ни головы. По моим соображениям, лучший — Джикия. Во-первых, красота гола. А во-вторых, очень серьёзная игра в обороне», — добавил артист.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что его порадовало в матче со Словенией.

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