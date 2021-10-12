Глава РФС: порадовало, что сборная России играла в футбол в матче со Словенией

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков похвалил национальную команду после победы над Словенией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Не видел момент со вторым голом словенцам, воспринял решение судьи как данность. Конечно, это порадовало. Бойцовские качества отличают сборную Карпина. Во всех пяти матчах команда демонстрировала бойцовский характер, добивалась результата, иногда и на зубах, проявляя волю. Сегодня больше порадовало то, что мы играли в футбол», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, пусть у команды не всё получается, но уже видны определённые изменения. Он также не думает, что поражение в Мариборе 12-летней давности как-то повлияло на нынешнюю российскую сборную.

«Карпин сказал, что даже не знал о том, что проиграли в Мариборе? Ну видите», — добавил функционер.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее Карпин отметил, что Словения нанесла всего один опасный удар в начале первого тайма матча с Россией.