Глава РФС: порадовало, что сборная России играла в футбол в матче со Словенией

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков похвалил национальную команду после победы над Словенией в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Глава РФС: порадовало, что сборная России играла в футбол в матче со Словенией
  • AP

«Не видел момент со вторым голом словенцам, воспринял решение судьи как данность. Конечно, это порадовало. Бойцовские качества отличают сборную Карпина. Во всех пяти матчах команда демонстрировала бойцовский характер, добивалась результата, иногда и на зубах, проявляя волю. Сегодня больше порадовало то, что мы играли в футбол», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, пусть у команды не всё получается, но уже видны определённые изменения. Он также не думает, что поражение в Мариборе 12-летней давности как-то повлияло на нынешнюю российскую сборную.

«Карпин сказал, что даже не знал о том, что проиграли в Мариборе? Ну видите», — добавил функционер.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее Карпин отметил, что Словения нанесла всего один опасный удар в начале первого тайма матча с Россией.

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