Мостовой: давайте не будем называть Карпина фартовым тренером

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Мостовой: давайте не будем называть Карпина фартовым тренером
  • AP

«Играли не так плохо, как со Словакией. Начало было не совсем хорошее, но два стандарта сыграли свою роль. Хорошо, что быстро забили эти два мяча, это хорошая фора. Потом нас давили, но не вышло», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он подчеркнул, что сборной в последних матчах достаточно много везёт.

«Но давайте не будем называть Карпина фартовым тренером, недавно Черчесова уже таким считали. Меньше надо на тему тренера говорить, а больше про команду, игроков — играют же они. А у нас привыкли возвысить, а потом — как обычно», — резюмировал Мостовой.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее экс-наставник национальной команды Юрий Сёмин заявил, что сборная России показала великолепный футбол в матче со Словенией.

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