Сёмин считает, что сборная России показала великолепный футбол в матче со Словенией
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«До последних минут заставили нервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня показали великолепный футбол. Пусть не все получалось, но местами игроки взаимодействовали отлично», — цитирует Сёмина Sport24.
Он также признался, что не против называть фартовым нынешнего наставника сборной Валерия Карпина, так как в футболе нельзя обойтись без удачи.
«Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом», — добавил специалист.
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее сообщалось, что опубликован видеообзор матча России со Словенией в отборе ЧМ-2022.