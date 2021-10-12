Сёмин считает, что сборная России показала великолепный футбол в матче со Словенией

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин отреагировал на победу национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Сёмин считает, что сборная России показала великолепный футбол в матче со Словенией
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«До последних минут заставили нервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня показали великолепный футбол. Пусть не все получалось, но местами игроки взаимодействовали отлично», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также признался, что не против называть фартовым нынешнего наставника сборной Валерия Карпина, так как в футболе нельзя обойтись без удачи.

«Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом», — добавил специалист.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее сообщалось, что опубликован видеообзор матча России со Словенией в отборе ЧМ-2022.

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