Дивеев рассказал о своей травме, полученной в матче со Словенией

Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев рассказал о травме, которую получил в матче восьмого тура квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену. Боялся усугубить, сделаем МРТ и решим, что как», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

По его словам, он сразу начал переживать за команду, когда его заменили.

«Все ногти на пальцах сгрыз, кричал, подсказывал. Главное — победа. Так получилось, что два центральных защитника забили, но главное — готовиться к двум последним играм», — добавил Дивеев.

Дивеев стал автором первого забитого мяча сборной, а на 36-й минуте он был заменён из-за повреждения.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой призвал не называть наставника национальной команды Валерия Карпина фартовым тренером.