Колыванов: за голы в ворота сборной Словении нужно сказать спасибо Дивееву и Джикии

Российский тренер Игорь Колыванов подвёл итоги матча сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата мира-2022 против команды Словении (2:1).

«Вязкая, тяжёлая игра. Спасибо нужно Дивееву и Джикии сказать, раз у нас пока нападающие и полузащитники забить не могут, хотя предпосылки были хорошие, чтобы реализовать свои моменты. Но победили на вязком и тяжёлом поле — ребята, молодцы, с победой. Хорваты сыграли вничью, потому мы сейчас лидеры и всё в наших руках. Но с хорватами нужно будет выигрывать в любом случае», — цитирует слова Колыванова «Газета.Ru».

После выездной победы над Словенией сборная России с 19 очками возглавляет группу H квалификации ЧМ-2022. В параллельной встрече Хорватия сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.

Ранее Дивеев рассказал о своей травме, полученной в матче со Словенией.