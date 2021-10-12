Булыкин считает, что сборная России избавилась от зависимости от Дзюбы

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре национальной команды страны в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 со Словенией (2:1), отметив, что коллективу удалось достичь результата без нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Можно сказать, что мы избавились от «дзюбозависимости», сумели дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Однако никто всё-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились с задачей без большого количества лидеров, ребята просто молодцы. Мы пока ещё не нашли свою игру, и мы ещё не вышли на чемпионат мира, нужно дождаться ноябрьских матчей. Со Словенией неплохо сыграли, хорошие голы, победили, мне очень понравилось движение футболистов», — приводит слова Булыкина «РБК Спорт».

Дзюба отказался от вызова в национальную команду на октябрьские матчи, сославшись на плохую форму.

После победы над Словенией сборная России поднялась на первое место отборочной группы H, набрав 19 очков.

Ранее Познер назвал эгоистичным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.