Познер считает эгоистичным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

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Известный журналист Владимир Познер поделился мнением об отказе нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи.
Познер считает эгоистичным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
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«Дзюба решил показать, что без него обойтись нельзя, и занял эту позицию. Мягко говоря, она странна. Я бы сказал, что эгоистична», — цитирует Познера «Матч ТВ»

Напомним, что Дзюба попал в расширенный список национальной команды на матчи со сборными Словакии и Словении, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин выразил мнение, что форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы сильно помочь национальной команде.

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