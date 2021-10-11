Булыкин: такой футболист, как Дзюба, всегда будет полезен сборной России

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы сильно помочь национальной команде.
Булыкин: такой футболист, как Дзюба, всегда будет полезен сборной России
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«Артём — качественный футболист. Мы видим, как он играет в «Зените». Главное, чтобы его правильно использовали. Если ему делают хорошие передачи, то он очень много забивает. И даже когда он не отмечается голами, то всё равно приносит много пользы команде: борется, выигрывает верх, сохраняет мяч. Поэтому подобный игрок всегда полезен сборной. Но его нет, из-за чего нужно использовать тех, кто есть в составе. Хотя с ним игра была бы другая», — сказал Булыкин в интервью RT.

По его словам, он не до конца понимает, почему выливается столько критики на Дзюбу. Эксперт подчеркнул, что в России много вечно недовольных людей, которые всегда выражают свой негатив.

«И даже когда Дзюба забивает по два-три мяча, его всё равно критикуют. Если это исходит от специалиста, то сопровождается грамотной аргументацией, а на слова обычных хейтеров не стоит обращать внимание. Так или иначе, от любви до ненависти одна игра. Поэтому необходимо всё перебороть и двигаться дальше», — добавил Булыкин.

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Самедов предположил, почему тренерский штаб национальной команды доверяет хавбеку «Спартака» Зелимхану Бакаеву.

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