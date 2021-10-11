Самедов предположил, почему тренерский штаб сборной России доверяет Бакаеву
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«Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом. Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением. У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот самый объём черновой работы, который он проделывает, колоссален», — заявил Самедов в интервью RT.
Ранее экс-форвард сборной Дмитрий Булыкин выразил мнение, что на игре в атаке национальной команды сказывается отсутствие Александра Головина и Алексея Миранчука.