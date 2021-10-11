Самедов предположил, почему тренерский штаб сборной России доверяет Бакаеву

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился мнением, почему тренерский штаб национальной команды доверяет хавбеку «Спартака» Зелимхану Бакаеву.

«Зелимхан достаточно моторный игрок, много отрабатывает, здорово открывается, обладает неплохим ударом. Но самое необходимое качество при организации контратак — уметь обращаться с мячом под давлением. У Бакаева с этим дела обстоят неплохо, он способен в одиночку протащить, собрать соперников. Ну и тот самый объём черновой работы, который он проделывает, колоссален», — заявил Самедов в интервью RT.

Ранее экс-форвард сборной Дмитрий Булыкин выразил мнение, что на игре в атаке национальной команды сказывается отсутствие Александра Головина и Алексея Миранчука.