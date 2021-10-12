Дюков сообщил, что РФС продлит контракт с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлён.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировал продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев заявил, что после матча со Словенией в раздевалке включили песню «Валера, Валера».