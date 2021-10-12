Дивеев: после матча со Словенией в раздевалке включили песню «Валера, Валера»

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Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев поделился эмоциями от победы национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Дивеев: после матча со Словенией в раздевалке включили песню «Валера, Валера»
  • Reuters
  • © Borut Zivulovic

«В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Тренер пел вместе с нами. Сейчас все восстанавливаемся», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Дивеев стал автором первого гола в минувшем матче.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев заявил, что игра со Словенией была жёсткой.

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