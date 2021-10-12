Кузяев: игра со Словенией была жёсткой

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Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев прокомментировал победу национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Кузяев: игра со Словенией была жёсткой
  • Reuters
  • © Borut Zivulovic

«Игра была жёсткой, потому что словенцы играли дома и хотели взять три очка. Мы были готовы к такому подходу. Во второй половине второго тайма было непросто, мы перестали выбегать в контратаки», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, словенцы достаточно неплохо владели мячом, но Россия заслуженно победила. Кроме того, он сообщил, что в команде обрадовались, узнав о ничьей Хорватии и Словакии.

«Но расслабляться некогда. Хорошо, что всё зависит от нас. Победим в двух матчах — едем в Катар. Давление Марибора? Его не было, мы даже забыли, что наши команды тут неудачно выступали», — добавил Кузяев.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия высказался о своём голе через себя в матче со Словенией.

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