Джикия высказался о своём голе через себя в матче со Словенией

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Отрабатывал ли я свой удар? Конечно, нет. Моя задача была просто попасть, сложная траектория, но не более того. Мы ждали, что будет много борьбы. Словении нужна была победа, как и нам», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил вышедших на замену защитников Дмитрия Чистякова и Максима Осипенко. При этом, по его мнению, каждый футболист сегодня заслуживает похвалы.

«У нас забивают только защитники? Интересно, где нападающие? Надеюсь, Дивеев скоро поправится, здоровья ему. Самое главное, что команда выиграла, это намного приятнее. Всех с победой», — заявил игрок.

Джикия забил победный мяч в минувшем матче.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H.

Ранее главный Карпин прокомментировал победу сборной России над Словенией.