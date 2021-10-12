Боярский — о матче России со Словенией: обе команды сыграли плохо

Известный актёр и певец, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал игру сборной России в матче отбора к чемпионату мира — 2022 со Словенией (2:1).

«Выиграли — замечательно. Но я не могу сказать, что футболисты были физически готовы. Забили первые два мяча и растерялись. Не надо было играть в игру Словении. Обе команды сегодня играли плохо, вечно путались, терялись. Они не знают, что делать в штрафной площади. Джикия забил прекрасный мяч. Он провёл отлично весь матч. Можно считать его лучшим игроком этой встречи. У сборной России есть хорошие шансы занять первое место в группе», — приводит слова Боярского «РБ Спорт».

Благодаря победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2), команда Валерия Карпина вышла в лидеры отборочной группы H, набрав 19 очков.

Ранее Булыкин выразил мнение, что сборная России избавилась от зависимости от Дзюбы.