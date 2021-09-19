Шунин пропускает матч «Динамо» с «Сочи» из-за рассечения подбородка
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34-летний Шунин опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно рассечение подбородка. Голкиперу наложили на рану швы.
«Рабочая травма. Матч с «Сочи» пропускаю, но скоро буду в строю. Парням победы! Вперёд, «Динамо», — написал футболист.
Матч «Сочи» — «Динамо» проходит на стадионе «Фишт» в приморском городе.
Ранее московский «Локомотив» опроверг информацию о том, что достиг договорённости об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.