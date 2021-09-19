В «Локомотиве» опровергли сообщение об аренде «Лужников» на 49 лет

Московский «Локомотив» опроверг информацию о том, что достиг договорённости об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.

«В данный момент «Локомотив» арендует «Лужники» для проведения тренировок основного состава, однако никаких долгосрочных договоров на аренду клуб не заключал», — сообщает Sport24.

«Локомотив» призвал своих болельщиков доверять только официальной информации, которой клуб делится сразу же, как только то или иное событие становится фактом.

В середине мая в СМИ появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет, а домашний стадион команды может быть снесён.

Домашний стадион «Локомотива» — «РЖД Арена» — был открыт в 2002 году, он может вместить 27 320 зрителей.

Ранее «Телеспорт» сообщил, что «Локомотив» договорился об аренде «Лужников».