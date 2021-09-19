«Телеспорт»: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет

Московский футбольный клуб «Локомотив» достиг договорённости об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.

Как сообщает «Телеспорт», железнодорожники рассматривали вариант переезда уже в начале текущего футбольного сезона, однако затем приняли решение отложить его.

В середине мая в СМИ появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет, а домашний стадион команды может быть снесён.

Домашний стадион «Локомотива» — «РЖД Арена» — был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.