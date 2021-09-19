«Телеспорт»: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Локомотив» достиг договорённости об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.
«Телеспорт»: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет
  • ©stroi.mos.ru

Как сообщает «Телеспорт», железнодорожники рассматривали вариант переезда уже в начале текущего футбольного сезона, однако затем приняли решение отложить его.

В середине мая в СМИ появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет, а домашний стадион команды может быть снесён.

Домашний стадион «Локомотива» — «РЖД Арена» — был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить