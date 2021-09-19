«Телеспорт»: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет
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Как сообщает «Телеспорт», железнодорожники рассматривали вариант переезда уже в начале текущего футбольного сезона, однако затем приняли решение отложить его.
В середине мая в СМИ появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет, а домашний стадион команды может быть снесён.
Домашний стадион «Локомотива» — «РЖД Арена» — был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.