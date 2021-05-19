Мэр Москвы высказался о слухах вокруг будущего «РЖД Арены»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.
Мэр Москвы высказался о слухах вокруг будущего «РЖД Арены»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильём. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — написал Собянин на своём сайте.

Домашний стадион «Локомотива» «РЖД Арена» был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить