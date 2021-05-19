Мэр Москвы высказался о слухах вокруг будущего «РЖД Арены»

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильём. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — написал Собянин на своём сайте.

Домашний стадион «Локомотива» «РЖД Арена» был открыт в 2002 году и способен вместить 27 320 зрителей.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет.