СМИ: «Локомотив» намерен арендовать «Лужники» на 49 лет

Московский футбольный клуб «Локомотив» намерен арендовать столичный стадион «Лужники» на 49 лет.

Как сообщает «Чемпионат», клуб и РЖД ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников», чтобы начать выступления на арене уже с сезона-2021/22.

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД Арена», открытая в 2002 году и способная вместить 27 320 зрителей.

«Лужники» были открыты в 1956 году и были уже трижды реконструированы. Стадион может принять 81 000 болельщиков.

Ранее Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном проведении матчей «Локомотива» в «Лужниках».