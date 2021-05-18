Нигматуллин: «Лужники» — это спортивное место, но они с «Локомотивом» не ассоциируются

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал мнение о возможном проведении матчей команды на московском стадионе «Лужники».

«Играть в «Лужниках», конечно, здорово, это спортивное место, но они с «Локомотивом» у меня ассоциируются в самую последнюю очередь. Бомжами можно будет называть не только тех, кого так обычно называют. Команда будет без своего стадиона, потому что «Лужники» будут лишь в аренде. Думаю, что болельщики не поймут, они просто лишаются дома», — приводит слова Нигматуллина RT.

Ранее он высказался об информации о возможном сносе стадиона «Локомотива».