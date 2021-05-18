Нигматуллин высказался об информации по возможному сносу стадиона «Локомотива»

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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию СМИ о возможном сносе домашнего стадиона команды «РЖД Арена» в Черкизове.
Нигматуллин высказался об информации по возможному сносу стадиона «Локомотива»
  • РИА Новости

«Информация такая... неоднозначная. Честно говоря, можно сомневаться, не фейк ли это? Сложно представить, что в Черкизове снесут старый стадион, который для меня всё ещё новый. По ощущениям он буквально недавно был построен. Может быть, есть какие-то коммерческие причины. Конечно, всё в жизни меняется, но всё это связано не со спортивной, а с коммерческой историей. Возможно, появился какой-то суперпроект по строительству города-сада в Черкизове. Может, там будет Черкизовский рынок нового формата, кто его знает», — приводит слова Нигматуллина RT.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» со следующего сезона переезжает в «Лужники».

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