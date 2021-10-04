Понсе перенёс операцию на колене и пропустит не менее трёх месяцев

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе успешно перенёс операцию на мениске.

Как сообщает пресс-служба клуба, на реабилитацию у 24-летнего игрока уйдёт не менее трёх месяцев. Таким образом, в этом году он уже на поле не выйдет.

Форвард получил травму в матче Лиги Европы с итальянским «Наполи» (3:2), после того как защитник неаполитанцев Костас Манолас упал ему на колено.

В текущем сезоне Понсе провёл 11 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к полузащитнику столичного «Локомотива» Даниилу Куликову.