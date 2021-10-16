Рианчо назвал фаворита столичного дерби «Спартак» — «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».

«Количество травм в «Спартаке» вызывает тревогу. Травмированы очень важные игроки, это снизит шансы на победу в дерби. Но в таких матчах всегда есть место неожиданности. Это будет спорно, но я думаю, что в этом матче «Динамо» — явный фаворит», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

При этом Рианчо добавил, что игра на поле стадиона «Открытие Арена» не станет для красно-белых самой принципиальной в сезоне, а победа в дерби придаст футболистам «Спартака» уверенности и хорошего настроения в следующих матчах.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее тренер Игорь Колыванов перед матчем со «Спартаком» выразил мнение, что нападающему «Динамо» Константину Тюкавину не хватает стабильности.