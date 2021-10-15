Колыванов: Тюкавину не хватает стабильности

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о нападающем московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Здорово, что ему наконец удалось забить хотя бы за национальную команду. Ведь «сухая» серия форварда в РПЛ насчитывает уже пять встреч. Тюкавину не хватает стабильности. К сожалению, молодёжи это свойственно: один матч проводят здорово, а в следующем теряются. Но игра в молодёжке и «Динамо» — две разные вещи. Там ещё несколько юношеский футбол. Посмотрим, даст ли Шварц шанс Константину или продолжит доверять Вячеславу Грулёву», — сказал Колыванов в интервью RT.

В сезоне-2021/22 Тюкавин принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча.

Напомним, что матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Колыванов объяснил, почему Шварцу стоит выпустить Шунина вместо Лещука в матче со «Спартаком».