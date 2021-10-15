Колыванов объяснил, почему Шварцу стоит выпустить Шунина вместо Лещука в матче со «Спартаком»
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«Сложный вопрос, ведь Лещук достаточно уверенно провёл те несколько встреч, в которых появлялся на поле. Однако первым номером коллектива остаётся Шунин, поэтому, по моему мнению, именно он должен оказаться в стартовом составе на дерби, если полностью восстановился», — сказал Колыванов в интервью RT.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо».