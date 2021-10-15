Мостовой: в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Динамо».
Мостовой: в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита
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«В этом матче нет фаворита. «Спартак» выправил ситуацию, о которой я говорил ещё после первого тура. После побед все затихли, хотя много говорили, что всё плохо. А сейчас если «Спартак» обыгрывает «Динамо», то они опережают их в таблице. Но если не будет победы, то ничейный результат устроит обе команды. Жалко, что Промес получил травму, для клуба это потеря. У «Динамо» молодость, но ей свойственны колебания и ошибки. Голы в матче точно будут, так как и там, и там есть проблемы в защите», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своём состоянии перед московским дерби с «Динамо».

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