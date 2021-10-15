Ларссон: хочу забивать за «Спартак» в каждом матче

Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своём состоянии перед московским дерби с «Динамо».

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали, — чушь, понятия не имею, откуда это берётся. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол», — цитирует Ларссона пресс-служба «Спартака».

Он отметил, у его спада есть ряд причин, в том числе рождение сына, которого он не видел два месяца.

«Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», — добавил Ларссон.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн.