Ларссон: хочу забивать за «Спартак» в каждом матче

Короткая ссылка
Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своём состоянии перед московским дерби с «Динамо».
Ларссон: хочу забивать за «Спартак» в каждом матче
  • © spartak.com

«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали, — чушь, понятия не имею, откуда это берётся. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол», — цитирует Ларссона пресс-служба «Спартака».

Он отметил, у его спада есть ряд причин, в том числе рождение сына, которого он не видел два месяца.

«Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», — добавил Ларссон.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 16 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить