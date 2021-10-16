Шварц: нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:2).

«Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда хорошо играла тактически, забила два мяча. Но нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы. У нас в концовке была неразбериха в штрафной, а «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счёт», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он также добавил, что у «Динамо» было много моментов и команда могла увеличить преимущество.

«Было много рискованных передач, Тюкавин мог делать 3:0 — к сожалению, этого не случилось. В концовке потеряли хладнокровие и концентрацию, а это нам было необходимо», — добавил Шварц.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

«Динамо» по ходу матча вело со счётом 2:0, но в концовке встречи пропустило два мяча.

Ранее Руй Витория заявил, что «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо».