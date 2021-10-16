Шварц: нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (2:2).
Шварц: нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы
  • © fcdm.ru

«Сегодня было очень эмоциональное и интенсивное дерби. 85 минут команда хорошо играла тактически, забила два мяча. Но нам не хватило концентрации и хладнокровия, чтобы довести игру до победы. У нас в концовке была неразбериха в штрафной, а «Спартак» воспользовался стандартами и сравнял счёт», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он также добавил, что у «Динамо» было много моментов и команда могла увеличить преимущество.

«Было много рискованных передач, Тюкавин мог делать 3:0 — к сожалению, этого не случилось. В концовке потеряли хладнокровие и концентрацию, а это нам было необходимо», — добавил Шварц.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

«Динамо» по ходу матча вело со счётом 2:0, но в концовке встречи пропустило два мяча.

Ранее Руй Витория заявил, что «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить