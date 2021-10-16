Витория: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо»
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«Игроки боролись, создавали голевые моменты. Я считаю, что мы заслуженно отыгрались. Была очень напряжённая борьба, и мы играли так, как могли. Иногда даже не так важно завоевать очки, но важно играть так, как мы знаем и умеем. Наши игроки делали всё возможное, атаковали ворота. Иногда в матче бывает непросто переломить ситуацию. Игра шла с одной скоростью, а потом уже совершенно с другой», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.
По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгии Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.
Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант».