Витория: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).
Витория: «Спартак» заслуженно отыгрался в матче с «Динамо»
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«Игроки боролись, создавали голевые моменты. Я считаю, что мы заслуженно отыгрались. Была очень напряжённая борьба, и мы играли так, как могли. Иногда даже не так важно завоевать очки, но важно играть так, как мы знаем и умеем. Наши игроки делали всё возможное, атаковали ворота. Иногда в матче бывает непросто переломить ситуацию. Игра шла с одной скоростью, а потом уже совершенно с другой», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгии Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее сообщалось, что арбитр Сергей Карасёв станет гостем программы «Вечерний Ургант».

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