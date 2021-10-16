Витория: в случае с потасовкой арбитр должен был сделать что-то

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал массовую потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).

«В случае с потасовкой арбитр должен был сделать что-то, чтобы развести игроков и повлиять на эту историю. Но я его не осуждаю, потому что не видел повтора эпизода и не знаю подробностей», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что за три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже — с тренерским штабом «Динамо». На поле началась массовая стычка футболистов.

Ранее Карасёв заявил, что не будет комментировать потасовку.