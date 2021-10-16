Бакаев: сказал Мозесу, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как ответил на критику партнёра по команде Виктора Мозеса.

«Я ему ответил, что он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать. Как-то так», — сказал Бакаев в интервью YouTube-каналу «Вышли».

Он также добавил, что не будет менять свой стиль игры.

«Если я вижу своего партнёра — всегда отдаю. Если не отдал — не увидел. Я не жадный футболист», — добавил Бакаев.

Напомним, что в перерыве матча второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Наполи» Мозес заявил Бакаеву, что он не Марадона. По мнению защитника, Бакаев должен делиться мячом на поле.

Встреча в Неаполе завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

Ранее Георгий Джикия прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).