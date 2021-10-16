Джикия: в раздевалке спрошу, где у «Спартака» нападающие

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).

«Мой гол — наигранная комбинация. Мы этому уделяем внимание, и сегодня это получилось. Думал о том, чтобы пробить через себя, но решил стопроцентно использовать момент и пробить головой. Где нападающие? Сейчас проверим. В раздевалке задам этот вопрос. Думаю, ответят, не маленькие уже», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

За «Спартак» мячи забили защитники Георгий Джикия и Самуэль Жиго.

Ранее Джикия объяснил массовую потасовку футболистов в матче «Спартак» — «Динамо».