Джикия объяснил массовую потасовку футболистов в матче «Спартак» — «Динамо»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал потасовку в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» (2:2).

«Стычка с Грулёвым и массовая потасовка? Эмоции, борьба. Это дерби. Если бы не случилось на 45-й минуте, могло случиться позднее. Самое главное, что все всё оставили на поле, все обиды, ссоры и всё такое. Поэтому всё хорошо. Ничего серьёзного ни с кем после игры не было», — сказал Джикия в эфире «Матч Премьер».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

Напомним, что за три минуты до перерыва Максимилиано Кофрие получил удар по ноге от Арсена Захаряна. Самуэль Жиго начал разбираться с полузащитником, а позже — с тренерским штабом «Динамо». На поле началась массовая стычка футболистов.

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