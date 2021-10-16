Спиридонов: радует, что у «Спартака» появились яйца

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Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2).
Спиридонов: радует, что у «Спартака» появились яйца
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«Это был реальный отскок. Понятно, что был характер. Где-то «Динамо» почувствовало, что победа в кармане. Тюкавин мог сделать 3:0, тогда о ничьей речи бы не было. Но это футбол. Мы видим, что у «Спартака» появились яйца, это радует! Можно говорить, что это было самое настоящее дерби, которому не хватило красной карточки», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгии Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее Мостовой назвал Тюкавина антигероем после матча «Спартак» — «Динамо».

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