Спиридонов: радует, что у «Спартака» появились яйца

Чемпион Европы по волейболу и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (2:2).

«Это был реальный отскок. Понятно, что был характер. Где-то «Динамо» почувствовало, что победа в кармане. Тюкавин мог сделать 3:0, тогда о ничьей речи бы не было. Но это футбол. Мы видим, что у «Спартака» появились яйца, это радует! Можно говорить, что это было самое настоящее дерби, которому не хватило красной карточки», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

По ходу встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2, но благодаря мячам защитников Георгии Джикии и Самуэля Жиго вырвал ничью.

Ранее Мостовой назвал Тюкавина антигероем после матча «Спартак» — «Динамо».