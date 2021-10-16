Мостовой: Тюкавин стал антигероем после матча «Спартак» — «Динамо»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» (2:2).
Мостовой: Тюкавин стал антигероем после матча «Спартак» — «Динамо»
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«Ставил на 1:1, но «Динамо» сейчас должно кусать не только локти, но и всё, что у них есть на теле. По игре и моментам они переиграли «Спартак». Красно-белые уступали полностью. Тюкавин теперь стал антигероем. Этим промахом при 2:0 он подарил «Спартаку» надежду. В итоге и вышло 2:2. Команда Витории играла плохо, но вытащила ничью. Рано «Спартак» хоронить», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.

Мячи за бело-голубых забили защитник Иван Ордец (19') и нападающий Константин Тюкавин (60'). За «Спартак» отличились защитники Георгий Джикия (87') и Самуэль Жиго (90 + 1').

Ранее «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.

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