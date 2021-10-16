Агент Сафонов: Шунин не выручил сегодня, логичнее было бы поставить Лещука
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«Дерби мне вообще не понравилось в первом тайме. Но после потасовки завелись, второй тайм получился хорошим. Мне показалось, что Шунин не выручил сегодня. Логичнее было бы поставить Лещука, он смотрелся в прошлых играх поувереннее, выручал, хорошо играл. Но за результат отвечает тренер, он принял такое решение», — цитирует Сафонова «Чемпионат».
Встреча, проходившая в Москве на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счётом 2:2.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Спартак» — на седьмой позиции (17 очков).
Ранее Джикия объяснил массовую потасовку футболистов в матче «Спартак» — «Динамо».