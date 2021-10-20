Провал Рассказова и дубль Соболева: как «Спартак» трижды пропустил за девять минут и проиграл «Лестеру» в Лиге Европы

Московский «Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Лестера» в третьем туре Лиги Европы. Матч на «Открытие Банк Арене» завершился со счётом 3:4 в пользу подопечных Брендана Роджерса, в составе которых четырьмя голами отметился Патсон Дака. У гостей дублем отметился Александр Соболев, ещё один мяч на счету Джордана Ларссона.

Московский «Спартак» в неидеальном состоянии подходил к домашнему матчу с «Лестером». Из-за травм Руй Витория не мог рассчитывать сразу на двух представителей опорной зоны — Наиля Умярова и Йоррита Хендрикса, а также форвардов Георгия Мелкадзе и Эсекьеля Понсе. При этом наиболее серьёзной представлялась потеря Максимилиана Кофрие, дисквалифицированного за перебор жёлтых карточек. В последнее время бельгиец стал неотъемлемой частью оборонительного трио коллектива, а в отсутствие продолжающего восстановление Павла Маслова равноценной замены ему не было. Вместо него могли выйти Николай Рассказов или Илья Кутепов, но в данной формации оба чувствовали себя не слишком комфортно.

Безусловно, у Витории была возможность временно отказаться от построения с тремя центральными защитниками и перейти на схему 4-4-2, активно использовавшуюся им ещё в конце августа. Однако португальский наставник обошёлся заменой по позиции, сделав ставку на Рассказова. И это было довольно рискованным шагом. В последний раз Николай выходил в старте в игре Лиги Европы с «Легией» и стал одним из виновников поражения. На первой компенсированной минуте к основному времени встречи он прозевал забегание Эрнеста Мучи и позволил тому исполнить прострел на Лирима Кастрати.

В остальном состав «Спартака» ничем не отличался от того, что добился ничьей в дерби с «Динамо». Трио нападения составили Александр Соболев, Джордан Ларссон и Зелимхан Бакаев, а в средней линии в паре с Романом Зобниным вышел Роман Литвинов. Позитив же внушало возвращение в заявку Квинси Промеса. Из-за травмы колена голландец пропустил матч 11-го тура РПЛ, но в преддверии противостояния с «Лестером» занимался в общей группе.

Что касается англичан, то те в выходные сенсационно обыграли «Манчестер Юнайтед», но Брендан Роджерс всё равно не обошёлся без перестановок. На скамейке остались Тимоти Кастань и Джейми Варди, в то время как место в основе получили Люк Томас и Патсон Дака. И именно уроженец Замбии чуть было не организовал первый гол в ворота красно-белых. Форвард воспользовался осечкой поскользнувшегося Рассказова и ворвался в штрафную, но отличиться не сумел.

До определённого момента на этом ошибки «Спартака» в обороне практически закончились. Да, хозяева зачастую очень сильно прижимались к собственным воротам и позволяли гостям бить издали, но ни тот же Дака, ни Джеймс Мэдисон, ни Юри Тилеманс не могли застать врасплох Александра Максименко. Стройность москвичей в защите удалось нарушить лишь раз — после розыгрыша углового на 13-й минуте. Голкипер красно-белых уверенно сыграл на выходе, но мяч был моментально возвращён в штрафную. Рассказов упустил рывок Джонни Эванса, однако защитник промахнулся с вратарской линии.

К этому моменту москвичи уже вели в счёте. Подопечные Витории предпочитали действовать в скоростной манере, а выходить из обороны посредством заброса на опускавшегося к середине поля Соболева. Да, этот способ не был изобретательным, но исправно работал. Так, в ходе одного из подобных контрнаступлений Александр вновь выиграл борьбу и исполнил скидку на партнёра, после чего открылся у левой границы штрафной. Перепасовка с Бакаевым не позволила выйти на рандеву с Каспером Шмейхелем, вследствие чего габаритный форвард решился на дальний удар. Мяч срикошетил от Бубакари Сумаре и нырнул в ближний угол ворот противника.

В подобном ключе встреча проходила вплоть до концовки первого тайма. «Лестер» тщетно пытался взломать оборону соперника, а «Спартак» хоть и преимущественно защищался, но старался пользоваться шансами для проведения быстрых контратак. При этом защитная линия располагалась довольно низко, а высокий прессинг практически не использовался. Оттого и удивительно, что одна из редких попыток оказать давление на чужой половине поля и привела к точному удару Джордана Ларссона. Мозес вынудил ошибиться Чаглара Сёюнджу, прорвался по бровке и исполнил точную передачу на шведа. Тому оставалось лишь переиграть Шмейхеля.

В связи с этим произошедшее в период с 45-й по 54-ю минуту стало предельно неожиданным. Футболисты «Спартака» внезапно стали допускать одну индивидуальную ошибку в обороне за другой, что привело к трём пропущенным мячам. Особенно часто со знаком минус себя проявлял Рассказов. Он трижды упускал своего визави, причём в последнем эпизоде его просчёт и вовсе получился особо примечательным. В процессе контрвыпада оппонента Николай напрочь забыл о Даке, позволив тому вырваться на рандеву с Максименко и беспрепятственно оформить хет-трик.

Красно-белые оказались в роли догоняющих и были вынужден идти вперёд большими силами, но создать проблемы сместившим акценты в сторону обороны гостям не получалось. Оживить игру было призвано появление на поле Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Но если замена Зобнина казалась логичной, то уход Бакаева стал неожиданным. Зелимхан был одним из самых активных на поле и принимал участие практически в каждой атаке хозяев.

Окончательно шансы «Спартака» на ничью были перечёркнуты на 79-й минуте. Жиго вновь не успел вернуться в оборону, Рассказов попытался преградить путь прорывавшемуся по центру Мэдисону, но тем самым вновь оставил в одиночестве Даку. Тот на скорости вошёл в штрафную и легко разобрался с Максименко. Второй гол Соболева за четыре минуты до окончания основного времени немного поднял настроение болельщикам хозяев, но ход игры не изменил.

В итоге «Спартак» хоть и оставил позитивное впечатление о своём выступлении в первом тайме, но всё равно уступил «Лестеру». Причём как по числу ударов (11:20) и ожидаемых голов (1,27 — 3,09), так и по счёту — 3:4. Красно-белые потерпели второе домашнее поражение подряд в Лиге Европы и опустились на третью строчку в турнирной таблице группы C. В активе подопечных Витории значится три балла, но уже в четверг они рискуют пропустить вперёд «Наполи». Для этого коллективу Лучано Спаллетти необходимо дома взять верх над «Легией».