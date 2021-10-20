«Чемпионат»: резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки»

Резервным для «Спартака» на сезон-2021/2022 заявлен стадион «Арена Химки».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что власти Москвы объявили о недельном локдауне с 30 октября по 7 ноября. Ограничения коснутся всех, QR-коды действовать не будут.

В этот период запланированы в Москве домашние матчи «Спартака» с «Ростовом» и «Локомотивом» и «Динамо» с «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о работе арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).