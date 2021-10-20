Ещенко рассказал, как можно улучшить судейство в России

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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о работе арбитров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Ещенко рассказал, как можно улучшить судейство в России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Хорошую зарплату им нужно дать прежде всего, чтобы посторонние мысли не возникали. А затем внимательно смотреть. Если всё равно ошибаются так, что даже VAR не помогает, более серьёзные меры нужны, наверное. Сколько арбитров сейчас обслуживают одну игру? Шесть? Семь? Ответственность должна быть, в 14 глаз можно рассмотреть что угодно», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ». 

Ранее Федотов заявил, что Кукуян во втором тайме матча «Арсенала» с «Зенитом» свистел в одну сторону.

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