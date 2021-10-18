Федотов: Кукуян во втором тайме матча «Арсенала» с «Зенитом» свистел в одну сторону

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Павла Кукуяна на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и санкт-петербургским «Зенитом».

«По первому тайму к Кукуяну у меня вопросов нет. А во втором он начал шоу. На 50-й минуте не показал Чистякову жёлтую карточку, когда тот держал за футболку Кангву. Кукуян не просто карточку не показал, но и вовсе решил игру продолжить», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что чем ближе был конец матча, тем больше становилось свистков в пользу сине-бело-голубых.

«Свистки были в одну сторону — на игроках «Зенита» не давал никакой фол, а когда был фол в обратную сторону, карточку за разговоры получил игрок «Арсенала». У меня к Кукуяну главный вопрос: кто дал ему эмблему FIFA? В этом матче он играл во что-то своё. Не может человек идеально отработать первый тайм, а во втором устраивать цирк. Но оценка у него 8,3, так как серьёзных нарушений не было», — сказал арбитр.

«Зенит» на выезде уступил «Арсеналу» со счётом 1:2. Для коллектива из Санкт-Петербурга это поражение стало вторым подряд в РПЛ.

Ранее Федотов назвал верным решение судьи не назначать пенальти в матче «Урал» — ЦСКА.