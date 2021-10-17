Федотов назвал верным решение судьи не назначать пенальти в матче «Урал» — ЦСКА

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Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
Федотов назвал верным решение судьи не назначать пенальти в матче «Урал» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Игры рукой у футболиста ЦСКА не было. Мяч в неё попал, да, но рука не отставлена в сторону, она не увеличивала пространство тела. Даже не знаю, зачем Безбородов звал посмотреть повтор: решение не назначать 11-метровый в ворота ЦСКА абсолютно верное», — цитирует Федотова «Чемпионат»

На 24-й минуте встречи мяч попал в руку футболисту красно-синих Бахтиёру Зайнутдинову в своей штрафной, но главный арбитр Артём Любимов после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти в ворота гостей.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.

Ранее футболист ЦСКА Яка Бийол заявил, что у «Урала» не было шансов в матче 11-го тура РПЛ.

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