Футболист ЦСКА Бийол заявил, что у «Урала» не было шансов в матче 11 тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Самое важное, что мы победили. Мы хорошо сыграли. У соперника не было шансов. У нас тоже было немного моментов, но смогли забить. Когда есть хороший результат, соперник идёт в прессинг. Конечно, им надо было забить, но мы хорошо сыграли в обороне», — сказал Бийол в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал спорный эпизод в матче 11-го тура чемпионата страны между «Уралом» и ЦСКА.