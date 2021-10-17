Хачатурянц отреагировал на критику президента «Урала» в адрес судейства в матче с ЦСКА

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) и председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался о спорном эпизоде в матче 11-го тура чемпионата страны между «Уралом» и ЦСКА.

«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

На 24-й минуте встречи мяч попал в руку футболисту красно-синих Бахтиёру Зайнутдинову в своей штрафной, но главный арбитр Артём Любимов после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти в ворота гостей.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.

Ранее тренер «Урала» Шалимов назвал случайным гол ЦСКА в минувшей игре.