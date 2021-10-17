Шалимов считает случайным гол ЦСКА в матче с «Уралом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Ситуация с пропущенным голом? Рикошет. Там был стык, рикошет — и мяч так удачно отскочил. Это не было разыграно. Конечно, у соперника были моменты, они их разыгрывали. Но этот гол можно назвать случайным, хотя Эджуке исполнил здорово. Мяч мог отскочить в любую другую сторону. Это была не передача, а именно рикошет. Игрок здорово попал», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

По его словам, игроки екатеринбургской команды действовали, как и планировали изначально: старались перекрывать зоны перед парой центральных защитников соперника на его половине поля. Он отметил, что его подопечные достаточно уверенно играли без мяча.

«Против такой команды, как ЦСКА, мы провели хорошую игру. Это команда, которая подавляет. Есть передачи, подборы, единоборства. Они не играют на мастерстве. У них ещё высокая самоотдача», — добавил специалист.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (девять очков) находится на 14-й строчке.

Ранее тренер армейцев Алексей Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Уралом».