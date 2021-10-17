Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Уралом»

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.
Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Была тяжёлая игра, как и всегда после паузы на матчи сборных. Сегодня мы больше заслужили победу. Да, острых моментов было не много. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Хорошо, что мы использовали свой момент и не дали «Уралу» шансов в атаке», — рассказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер»

По его мнению, армейцы провели великолепный матч с точки зрения дисциплины и показали характер.

«Если говорить о тактических ошибках, то их сегодня практически не было. Все играли до конца. Если говорить глобально, то я доволен. Игра в последние 15 минут? Так происходит всегда. «Урал» понимал, что проигрывает. После забитого гола было понятно, что начнётся навал», — добавил специалист.

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 1:0, благодаря чему набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что голкипер Игорь Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионатах России по футболу в роли капитана ЦСКА.

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