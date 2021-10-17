Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионатах России по футболу в роли капитана ЦСКА

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионатах России по футболу в качестве капитана команды.
Акинфеев провёл 400-й матч в чемпионатах России по футболу в роли капитана ЦСКА
  • РИА Новости

Юбилейной для вратаря стала игра 11-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом», в которой армейцы победили со счётом 1:0.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, а за основу дебютировал в 2003 году. С тех пор он провёл за команду в общей сложности 685 матчей, пропустил 608 мячей и 291 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Ранее президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА.

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