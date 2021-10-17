Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов подверг критике работу судей в матче 11-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Президент «Урала» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА
  • РИА Новости

«Это очень обидное поражение. Будем ли мы обращаться в судейскую комиссию? Конечно! Это уже вторая игра, когда в ворота ЦСКА не назначают пенальти. Сначала в матче с «Краснодаром», теперь с нами. Как так? Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно?» — цитирует Иванова Sport24.

Он назвал беспределом судейство в минувшей игре, а также подчеркнул, что если ЦСКА считает себя серьёзной командой, то должен обыгрывать соперника и без помощи арбитров. 

«А то вы мало того что еле-еле играете, так ещё и пенальти в ваши ворота не ставят. Все свистки в одну сторону. Так нельзя», — добавил функционер.

На 24-й минуте встречи мяч попал в руку футболисту красно-синих Бахтиёру Зайнутдинову в своей штрафной, но главный арбитр Артём Любимов после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти в ворота гостей.

Ранее сообщалось, что гол Чидеры Эджуке принёс победу ЦСКА над «Уралом» со счётом 1:0 в матче РПЛ. Армейцы набрали 20 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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