Гол Эджуке принёс победу ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл в Екатеринбурге местный «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды.

Победный мяч забил Чидера Эджуке (52-я минута).

Главный судья Артём Любимов из Санкт-Петербурга на 24-й минуте матча после игры рукой футболиста ЦСКА не поставил пенальти в ворота столичной команды.

ЦСКА (20 очков) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (9) идёт на 14-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.