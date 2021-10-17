Гол Эджуке принёс победу ЦСКА над «Уралом» в матче РПЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды.
Победный мяч забил Чидера Эджуке (52-я минута).
Главный судья Артём Любимов из Санкт-Петербурга на 24-й минуте матча после игры рукой футболиста ЦСКА не поставил пенальти в ворота столичной команды.
ЦСКА (20 очков) поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (9) идёт на 14-м месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.